Soppressione corse dalle Eolie per Napoli e la Calabria Fratelli d' Italia si oppone
Forte opposizione del circolo territoriale Fratelli d'Italia-Isole Eolie alla paventata soppressione delle corse con Napoli e la Calabria. Il circolo ha inviato una comunicazione ufficiale al presidente della Regione Renato Schifani, così come all'assessore regionale alle infrastrutture e alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: soppressione - corse
Soppressione corse dalle Eolie per Napoli e la Calabria, Fratelli d'Italia si oppone https://ift.tt/T8i3I5o https://ift.tt/TcApxiu - X Vai su X
Linea Metropolitana - Soppressione. Causa problema tecnico, sulla linea Metropolitana Piscinola-Aversa la corsa del treno 2076 delle ore 07:45 da Piscinola per Aversa oggi è soppressa. - facebook.com Vai su Facebook