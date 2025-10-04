U na piccola storia impertinente, molto mite e un po’ disobbediente, viaggia sui giornali, sui siti e sui social media internazionali lasciando un sorriso sulle labbra. E già questa è una bella notizia. I dettagli, poi, mettono quasi di buon umore. Quando Papa Francesco disse alle suore: «Non perdete il senso dell’umorismo» X Leggi anche › Miele, preghiera e Prosecco. Che cosa c’è dietro la fuga delle suore dal convento di Vittorio Veneto Tre suore austriache del convento di Kloster Goldenstein a Elsbethen, alle porte di Salisburgo, sorella Bernadette, sorella Regina e sorella Rita, 88, 86 e 82 anni rispettivamente, dopo una vita tranquilla in un’abbazia presso un castello medioevale, un’ala dedicata a loro e un’altra alle classi dove insegnavano ai bambini del villaggio, vengono invitate a lasciare la loro sede. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Sono stata ubbidiente tutta la vita, ma questo era troppo», ha spiegato una delle suore austriache sfrattate dal convento e mandate in ospizio