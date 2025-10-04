Sono al limite Nostro figlio Carlos soffre di difficoltà piscologiche Fabrizio Corona si dichiara nullatenente e non se ne occupa Tutte le spese ricadono su di me | parla Nina Moric

“Sono arrivata al limite. Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori ”. In una Instagram story Nina Moric si sfoga rimproverando l’ex compagno Fabrizio Corona che, a suo dire, l’avrebbe lasciata da sola a gestire loro figlio Carlos, “ che soffre di difficoltà psicologiche ”. Stando alle parole della modella croata il 23enne non avrebbe alcun reddito e sarebbe lei l’unica a farsi carico di tutte le spese, da quelle per il cibo fino a quelle mediche. “Da più di un anno sono l’unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni” esordisce Moric sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono al limite. Nostro figlio Carlos soffre di difficoltà piscologiche, Fabrizio Corona si dichiara nullatenente e non se ne occupa. Tutte le spese ricadono su di me”: parla Nina Moric

In questa notizia si parla di: sono - limite

Monza mette il limite a slot e videopoker. Quali sono gli orari in cui non si può giocare

Caldo estremo e cuore: quali sono i rischi (e qual è il limite che il corpo può sopportare)

Le coppie vip dell'estate 2025, vere o presunte, sono al limite dell'impensabile. E ci piacciono proprio per questo

"Mi sono sentito più a mio agio in sella, più in controllo e meno al limite." - facebook.com Vai su Facebook

Madre Trentini, 'su nostro figlio Meloni tace' - "Oggi sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio. Come scrive ansa.it

«Nostro figlio, 15 anni, Hikikomori. Esplosioni d'ira e pugni, ore sui videogiochi: ma togliergli pc e smartphone è stato l'errore più grande» - In un momento di esasperazione, gli abbiamo tolto tutto ciò che lo teneva legato al suo esilio, il ... Segnala milano.corriere.it