Sonno di bellezza | la scienza spiega perché chi dorme male è meno attraente
La privazione di sonno aumenta la perdita d'acqua cutanea e accelera i segni visibili dell'invecchiamento. E non solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sonno - bellezza
La bellezza del risveglio: dormire prevenendo le rughe del sonno
Un designer che vive di idee più che di ore di sonno. Un incontro speciale: Franca con Andriano, fondatore di Lio. Non solo un designer visionario, ma anche un amico e collega di lunga data. Celebriamo le novità del brand e la bellezza delle connessioni sinc - facebook.com Vai su Facebook
Rughe da sonno: ma è proprio vero che vengono a chi dorme sulla pancia o sul fianco? La parola agli esperti - Quali sono i fattori che determinano la formazione delle rughe da sonno? Come scrive vogue.it
"Una persona su 10 comanda i sogni, ma meglio liberare la fantasia", parla il neurologo - Sigmund Freud diceva che i sogni "hanno la funzione di 'custodi del sonno'. Riporta msn.com