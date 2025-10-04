Sondrio ruba in un supermercato e morde alla mano un poliziotto | arrestato 27enne

Sondrio, 4 ottobre 2025 – Un 27enne nigeriano senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Stato di Sondrio dopo un furto in un supermercato del luogo, lo scorso 1 ottobre. Segnalato alle autorità del responsabile del punto vendita, i poliziotti giunti sul posto hanno perquisito l'uomo che, oltre ad aver sottratto un paio di scarpe, aveva nascosto sotto il giubbotto un paio di leggings sportivi. Durante le operazioni l'uomo è apparso da subito nervoso, ha afferrato una lattina di birra nelle vicinanze e l'ha lanciata contro uno degli agenti intervenuti. Nonostante i tentativi di calmarlo, il giovane ha continuato a opporre resistenza, diventando aggressivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, ruba in un supermercato e morde alla mano un poliziotto: arrestato 27enne

In questa notizia si parla di: sondrio - ruba

Proseguono i servizi di vigilanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Sondrio sui comprensori sciistici della Provincia svolti anche in collaborazione con i Reparti Speciali. - facebook.com Vai su Facebook

Ruba al supermercato e fugge. Fermato dai vigilanti e denunciato - Nel pomeriggio di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Maranello, hanno denunciato in stato di libertà un 39enne di origine marocchina, domiciliato a Torino ed irregolare sul territorio nazionale, ... ilrestodelcarlino.it scrive

Ruba un cane fuori dal supermercato mentre la proprietaria fa la spesa. Arrestato - Si è avvicinato a un cane lasciato legato per qualche minuto dalla sua padrona fuori da un supermercato di Piacenza e lo ha rubato. Lo riporta blitzquotidiano.it