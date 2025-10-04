Sondrio in lutto per la scomparsa di suor Beatrice Zecchini
Anche la comunità di Sondrio piange suor Beatrice Zecchini, scomparsa a Roma venerdì 3 ottobre. Religiosa delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, congregazione fondata a Lugo da monsignor Marco Morelli e madre Margherita Ricci Curbastro, suor Bea – come tutti la chiamavano – ha. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: sondrio - lutto
