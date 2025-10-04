Sondrio, 4 ottobre 2025 – Una perdita di gas, un’esplosione che determina un incendio e una persona ferita. È l’epilogo di quanto è successo oggi intorno alle 12,30 in un’abitazione alla frazione Arquino di Sondrio. A determinare la deflagrazione è stata appunto la perdita di gas da una bombola da campeggio, nel retro di un’abitazione di via Caparè. Un uomo che si trovava in quel momento nel locale, ha acceso i fornelli determinando una fiammata che lo ha investito al volto. Si è scatenato anche un incendio, che ha interessato il locale rendendolo inagibile. L’indagine sulle cause . Ancora da capire con esattezza le cause, ovvero se il gas sia uscito da delle microfessure presenti nel tubo usurato, e che di conseguenza ha saturato l’ambiente, o da un difetto della bombola o dei fornelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, fiamme dalla bombola del gas: scoppia incendio, un uomo ustionato alla frazione Arquino