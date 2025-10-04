I sondaggi politici evidenziano come Fratelli d’Italia sia ancora fortissimo: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna consenso ( +0,2% ) andando al 30%. Bene anche le altre due forze politiche sul podio: il Partito Democratico di Elly Schlein guadagna il +0,2% e va al 22%; ed anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ottiene un +0,2%, andando al 13,2%. Per il resto, si segnala il sorpasso di Forza Italia ( 8,9% ) sulla Lega ( 8,6% ). Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. La Supermedia YoutrendAgi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione prende in considerazione i seguenti sondaggi: Demos (data di pubblicazione 21 settembre), Ixè (26 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (30 settembre), Swg (22 e 29 settembre), 3 Tecnè (19, 24 e 26 settembre). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni cresce ancora mentre Tajani supera Salvini