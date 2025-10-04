Somasca caccia al tesoro archeologico sotto il castello dell’Innominato Cantiere ampliato
Vercurago, 4 ottobre 2025 – Un libro di storia quasi ancora tutto da studiare. Le sue pagine raccontano vicende ancestrali, dall’età del rame dal 3000 avanti Cristo in poi, passando da quella del bronzo e del ferro, fino a quella romanica, al medioevo, ai Promessi sposi. Ma forse l’inizio è ancora più indietro, già dall’età della pietra, 100 secoli fa. Il libro non è scritto a chiare lettere: i caratteri sono resti di antichi muri, di piani di cottura, frammenti di vasi, asce in selce, punte di frecce. È il pianoro alle pendici della della Rocca di Chiuso a Vercurago, sotto i ruderi del Castello dell’Innominato, sul Sacro monte di Somasca di san Gerolamo Emiliani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
