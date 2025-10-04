solo verstappen crede alla rimonta sulla mclaren ormai ha attirato i tifosi della ferrari corsera

Il Corriere della Sera analizza in breve le possibilità di Max Verstappen di rimontare sulla McLaren, per riaprire un Mondiale che sembra praticamente già chiuso. Il tutto condito dalla nota stonata Ferrari, che non riesce a portare alla luce prestazioni di livello (ormai quasi paragonabile allo United nel calcio ndr) da diverso tempo, tra piloti e ingegneri. E intanto Norris e Piastri viaggiano indisturbati, mentre Verstappen è l’unico a credere nella sua rimonta. Verstappen è l’unico a credere nella sua rimonta (Corsera). Scrive così il Corsera: “Max Verstappen è tonico, sereno, in palla permanente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

