solo verstappen crede alla rimonta sulla mclaren ormai ha attirato i tifosi della ferrari corsera

Il Corriere della Sera analizza in breve le possibilità di Max Verstappen di rimontare sulla McLaren, per riaprire un Mondiale che sembra praticamente già chiuso. Il tutto condito dalla nota stonata Ferrari, che non riesce a portare alla luce prestazioni di livello (ormai quasi paragonabile allo United nel calcio ndr) da diverso tempo, tra piloti e ingegneri. E intanto Norris e Piastri viaggiano indisturbati, mentre Verstappen è l’unico a credere nella sua rimonta. Verstappen è l’unico a credere nella sua rimonta (Corsera). Scrive così il Corsera: “Max Verstappen è tonico, sereno, in palla permanente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
George Russell crede nel mondiale per Max Verstappen: "Vincerà al 100%"
"La pochezza delle prestazioni della Rossa fin qui fanno pensare che non ci siano altre squadre in grado di inserirsi al vertice. Verstappen dovrebbe recuperare 44 punti su Norris e 69 su Piastri in 7 gare"
