IGN ha pubblicato un filmato di sei minuti dedicato a Solo Leveling: Arise Overdrive, l’action RPG di Netmarble Games basato sul celebre webtoon. Il video alterna fasi di esplorazione a sequenze di combattimento serrato, con i protagonisti che sfoggiano combo spettacolari e tecniche di grande impatto visivo. La trama segue la vicenda di Sung Jinwoo, un cacciatore che, dopo una missione fallita, ottiene il potere unico di “salire di livello”, distinguendosi da tutti gli altri e aumentando costantemente la propria forza. Il gameplay si concentra su scontri rapidi e dinamici, basati su combo fluide, armi progressivamente più potenti e mosse finali impressionanti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Solo Leveling: Arise Overdrive, nuovo gameplay mostra combattimenti e esplorazione

