Sollevamento pesi | Noemi Filippazzo sbaglia lo slancio e va fuori gara ai Mondiali Kim trionfa

Comincia in modo non particolarmente fortunato l’avventura della Nazionale italiana, impegnata in questi giorni in ranghi ridotti ai Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi. Noemi Filippazzo, impegnata nella finale B della categoria -58 kg femminile, non ha infatti trovato alcuna alzata valida nello slancio, finendo così fuori gara. L’azzurra tuttavia si è resa artefice di una prova di strappo estremamente competitiva, in cui ha alzato progressivamente prima 92 kg e, successivamente 96 kg, trovando così la miglior misura del lotto. La siciliana ha inoltre provato a tirare su 100 kg all’ultimo tentativo, eseguendo tuttavia un sollevamento non valido. 🔗 Leggi su Oasport.it
