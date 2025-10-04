Sollevamento pesi la Turchia fa festa con Ozbek nei 65 kg ai Mondiali
Si apre con la vittoria di Muhammed Ozbek nei 65 kg la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Primo titolo della rassegna iridata per la Turchia, che aggancia dunque la Cina al secondo posto nel medagliere (senza le classifiche di specialità) della manifestazione alle spalle della Corea del Nord. Ozbek festeggia oggi a 24 anni il primo sigillo mondiale della carriera, dopo il bronzo iridato di Riad 2023 ed i due titoli europei ottenuti nel biennio 2021-2022. Il turco si è imposto nella nuova categoria di peso con 324 kg di totale, migliorando di due chili lo standard imposto dall’IWF e realizzando dunque il primato mondiale senior alla sua prima gara nei 65 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
