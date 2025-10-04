La Juventus Next Gen, erede della Juventus U 23, è nata nel 2018 ed è dunque all’ottava stagione di fila. Il suo percorso ha vissuto fasi alterne. Nel 2020 è arrivato il primo trofeo, la Coppa Italia di Serie C. Nei campionati successivi, i piazzamenti sono stati variabili, spesso a metà classifica, con qualche exploit e difficoltà fisiologiche legate alla giovane età del gruppo. La stagione 2023-24 è stata caratterizzata dal settimo posto, con annesso accesso ai playoff, miglior risultato di sempre. Anche nel 2024-25 la squadra, guidata da mister Massimo Brambilla, si è confermata competitiva, chiudendo in nona posizione e qualificandosi ancora per gli spareggi promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solidi e con personalità: occhio ai bianconeri