Solidarietà raccolti 1700 euro | serviranno per l' acquisto di un defibrillatore

L'iniziativa di solidarietà, promossa dall'associazione 'La Mantide' a Maiero, nella frazione di Portomaggiore, per l'acquisto di un defibrillatore, è servita a raccogliere 1700 euro. Piazza Elide Ferrari, infatti, nella scorsa domenica 28 settembre, si è riempita persone a pranzo e cena ai due. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

