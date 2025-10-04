Sofia Gambato la studentessa investita mentre andava a scuola e morta dopo 5 giorni di agonia | chiesto il processo per il 61enne alla guida dell' auto

PADOVA - Le indagini sulla morte della studentessa Sofia Gambato, 17 anni di Campodarsego, si sono concluse. Il pubblico ministero Claudia Brunino, titolare dell?inchiesta, ha chiesto il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sofia Gambato, la studentessa investita mentre andava a scuola e morta dopo 5 giorni di agonia: chiesto il processo per il 61enne alla guida dell'auto

Sofia Gambato, il mazzo di fiori davanti al liceo per ricordare la 17enne morta travolta da un'auto mentre andava a scuola - Un giglio rosa in ricordo di Sofia: ad un anno dalla scomparsa della studentessa del Selvatico, investita a pochi metri dall'istituto e morta il 26 settembre 2024, gli allievi ... Da ilgazzettino.it

