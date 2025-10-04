Sofia e Nicole le amiche del cuore 17enni scomparse a Barletta | Viste comprare il biglietto di un autobus

Potrebbero aver preso l'autobus le due adolescenti di 17 anni, Nicole e Sofia, scomparse a Barletta nella mattinata del 2 ottobre. Le due ragazzine sarebbero state viste mentre acquistavano i biglietti per una tratta intermedia. Le ricerche proseguono in Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sofia - nicole

RODEO UNDER 12 FEMMINILE 19/09-21/09 1ª LOSSA SOFIA 2ª DOTTI NICOLE - facebook.com Vai su Facebook

Sofia uccisa nel sonno. La lettera delle amiche: "Nel cuore c’è il vuoto, ma vivremo i tuoi sogni" - La lettera delle amiche: "Nel cuore c’è il vuoto, ma vivremo i tuoi sogni" Tra le firme quella di Aurora, la ragazza presente in casa la notte del delitto. Segnala quotidiano.net

Sofia Castelli, l’amica faccia a faccia con l’assassino: "Non avrei voluto vederlo, è stato agghiacciante” - Aurora Fiameni parla di Zakaria Atqaoui, il 23enne imputato davanti alla Corte di Assise di Monza per l’assassinio dell’ex fidanzata ... Da ilgiorno.it