Tempo di lettura: 4 minuti Le aree geografiche con il più alto livello di soddisfazione lavorativa sono Aosta, Trento e Bolzano: tutti territori di alta montagna. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre che si basa sull’indagine Bes-Istat condotta nel 2023. La ricerca considera vari fattori quali le opportunità di carriera, l’orario di lavoro, la stabilità occupazionale, la distanza tra casa e luogo di lavoro e l’interesse per le mansioni svolte. Da questa elaborazione è emerso che in Italia sono 12,2 milioni gli addetti che hanno dichiarato di “amare” il proprio lavoro, pari al 51,7 per cento del totale degli occupati presenti nel Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Soddisfazione lavorativa, al nord il top: Campania all’ultimo posto in Italia