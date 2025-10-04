Smottamento a Pella strada ancora chiusa e disagi per il traffico

Ancora disagi per il traffico sul Lago D'Orta.Lo smottamento che ha provocato la chiusura della provinciale 46, vicino a Pella, non è ancora stato messo in sicurezza. I mezzi sono intervenuti immediatamente sul posto per rimuovere i detriti dall'asfalto, ma mancano ancora alcuni interventi di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

