La scena dell’animazione adulta su piattaforme di streaming ha assistito a un notevole incremento negli ultimi anni, grazie alla produzione di contenuti innovativi e diversificati. Tra le serie più apprezzate si distingue Smiling Friends, considerata la miglior comedy animata per adulti dopo Rick and Morty. La serie, che ha consolidato il suo successo grazie alla collaborazione con Adult Swim e HBO Max, torna ora con una nuova stagione prevista per il debutto su HBO Max da lunedì 6 ottobre. Questo ritorno rappresenta un evento importante per gli appassionati del genere, promettendo nuovi episodi ricchi di humor assurdo e stili visivi variegati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Smiling friends stagione 3: la migliore commedia animata adulta dopo rick and morty