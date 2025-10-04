Smetti di fumare e dopo soli 20 minuti accade qualcosa di incredibile al tuo corpo
È un dato di fatto universalmente riconosciuto: fumare è dannoso per la salute in modi che vanno ben oltre ciò che comunemente si immagina. Gli studi scientifici hanno dimostrato che questa abitudine può portare a una serie impressionante di problemi, dalla perdita dell’udito e della vista al danneggiamento della pelle, dalla demenza al deterioramento delle articolazioni, senza dimenticare problemi digestivi, ipertensione, ansia, stress e, naturalmente, il cancro. Un elenco che rappresenta solo la punta dell’iceberg delle conseguenze che il tabacco può avere sul corpo umano. Ma c’è una notizia straordinaria che molti fumatori non conoscono: il corpo inizia a guarire quasi immediatamente dopo aver smesso di fumare. 🔗 Leggi su Cultweb.it
