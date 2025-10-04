Sky wifi | recensione e dettagli sulla pubblicità con Del Piero Capello e Bergomi

Da agosto, la campagna pubblicitaria di Sky Wifi intitolata Il salotto del calcio ha attirato l’attenzione grazie all’impiego di volti noti del panorama calcistico italiano. Questa iniziativa promozionale mira a evidenziare le potenzialità della connessione veloce, integrandola con elementi riconoscibili e coinvolgenti per il pubblico. Di seguito, vengono analizzati i dettagli della campagna, i protagonisti coinvolti e le impressioni sulla qualità comunicativa trasmessa. testimonial principali della campagna pubblicitaria di Sky Wifi. chi sono i volti scelti per rappresentare il servizio. La pubblicità vede protagonisti tre personalità di spicco nel mondo dello sport e del calcio: Alessandro Del Piero: ex calciatore simbolo della Juventus e della Nazionale italiana, noto anche per le collaborazioni con Sky sia come telecronista che come opinionista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sky wifi: recensione e dettagli sulla pubblicità con Del Piero, Capello e Bergomi

Serie C e Sky, l'incontro per il rinnovo della partnership. Sky Wifi è nuovo title sponsor - Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C si sono ritrovati nella sede di Sky a Milano per celebrare il rinnovo della partnership con Sky, che continuerà a portare tutte le partite del ... Come scrive sport.sky.it