Sinner va di fretta | battuto Altmaier a Shanghai

Shanghai, 4 ottobre 2025 – Servizio capitalizzato al massimo, aggressività alla risposta e caccia feroce al punto. Si presenta così Jnnik Sinner, da campione in carica, al masters 1000 di Shanghai, battendo Altmaier con un doppio 6-3. Un avversario affrontato solo a livello Slam, sempre capace (almeno fino a due anni fa) di far finire l'azzurro nel pantano di maratone in cinque set, quello che è un po' il tallone d'Achille del 24enne di Sesto Pusteria. Nell'ultimo incontro (Roland Garros 2023), il tedesco è persino riuscito a battere l'attuale numero 2 al mondo el set decisivo al Roland Garros.