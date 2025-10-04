Sinner va di fretta | battuto Altmaier a Shanghai in due set

Thesocialpost.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shanghai, 4 ottobre 2025 – Parte con il piede giusto Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, dove torna da campione in carica. L’azzurro regola con autorità il tedesco Daniel Altmaier con un netto doppio 6-3, confermando un avvio di torneo all’insegna della concretezza e dell’efficacia. Un confronto dal sapore particolare per Sinner: fino a ieri, Altmaier rappresentava uno degli avversari più ostici in carriera. I precedenti parlano chiaro: maratone in cinque set a livello Slam, come quella al Roland Garros 2023, dove il tedesco si impose al quinto. Ma questa volta la musica è diversa. Fin dai primi scambi, Sinner impone il suo ritmo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sinner va di fretta battuto altmaier a shanghai in due set

© Thesocialpost.it - Sinner va di fretta: battuto Altmaier a Shanghai in due set

In questa notizia si parla di: sinner - fretta

Carlos Alcaraz vuole vincere in fretta: “Spero di non giocare cinque ore, Sinner mi ha spinto al limite”

Sinner va di fretta: battuto Altmaier a Shanghai

sinner fretta battuto altmaierSinner va di fretta: battuto Altmaier a Shanghai - A fare la differenza la realizzazione dei punti con la prima di servizio, Jannik difende il titolo del ‘mille’ cinese ... Riporta msn.com

sinner fretta battuto altmaierAtp Shanghai 2025, Sinner batte Altmaier all’esordio - Esordio con vittoria per Jannik Sinner all'Atp Shanghai 2025, Masters 1000 in corso sui campi in cemento della città cinese. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Fretta Battuto Altmaier