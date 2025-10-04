Sinner va di fretta | battuto Altmaier a Shanghai in due set
Shanghai, 4 ottobre 2025 – Parte con il piede giusto Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, dove torna da campione in carica. L’azzurro regola con autorità il tedesco Daniel Altmaier con un netto doppio 6-3, confermando un avvio di torneo all’insegna della concretezza e dell’efficacia. Un confronto dal sapore particolare per Sinner: fino a ieri, Altmaier rappresentava uno degli avversari più ostici in carriera. I precedenti parlano chiaro: maratone in cinque set a livello Slam, come quella al Roland Garros 2023, dove il tedesco si impose al quinto. Ma questa volta la musica è diversa. Fin dai primi scambi, Sinner impone il suo ritmo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
