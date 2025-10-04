Jannik Sinner sarà protagonista domani nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.2 del mondo si è imposto contro il tedesco Daniel Altmaier con lo score di 6-3 6-3. Nonostante il poco tempo a disposizione per adattarsi alle diverse condizioni dei campi e di gioco, rispetto a Pechino, l’azzurro ha trovato il modo per far sua la partita. Domani ci sarà il confronto complicato contro l’olandese Tallon Griekspoor, che ieri si è imposto contro l’americano Jenson Brooksby, potendo sfruttare anche un giorno di riposo in più rispetto a Jannik. Vedremo se e quanto questo fattore farà la differenza, tenuto conto dell’alto tasso d’umidità associato alle alte temperature. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner ritrova Griekspoor a Shanghai. 2 set persi in passato, ultimo confronto in Davis