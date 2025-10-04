Sinner ritrova Griekspoor a Shanghai 2 set persi in passato ultimo confronto in Davis
Jannik Sinner sarà protagonista domani nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.2 del mondo si è imposto contro il tedesco Daniel Altmaier con lo score di 6-3 6-3. Nonostante il poco tempo a disposizione per adattarsi alle diverse condizioni dei campi e di gioco, rispetto a Pechino, l’azzurro ha trovato il modo per far sua la partita. Domani ci sarà il confronto complicato contro l’olandese Tallon Griekspoor, che ieri si è imposto contro l’americano Jenson Brooksby, potendo sfruttare anche un giorno di riposo in più rispetto a Jannik. Vedremo se e quanto questo fattore farà la differenza, tenuto conto dell’alto tasso d’umidità associato alle alte temperature. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - ritrova
Alcaraz ritrova Sinner a Cincinnati: “Che hai fatto dopo Wimbledon?”. La risposta di Jannik è genuina
Jannik Sinner ritrova il suo habitat e non concede scampo a Galan nel debutto a Cincinnati
Sinner ritrova il sorriso: "Mi sento bene, giocare qui a New York è più facile che a Cincinnati"
SINNER IN SEMIFINALE A PECHINO Vittoria in due set contro Marozsan E ora ritrova de Minaur: infortunio per Mensik - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner trova l'ennesima finale dell'anno, dove affronterà #Tien per aggiudicarsi il #chinaopen2025 Come finirà la sfida? Il pronostico https://bit.ly/48FBiig#article__title… - X Vai su X
Sinner-Griekspoor all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streaming - C'è Tallon Griekspoor sul cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Si legge su sport.sky.it
Dove vedere in tv Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming. Si torna subito in campo - Jannik Sinner, dopo aver archiviato la pratica Daniel Altmaier, tornerà in campo già domani per affrontare Tallon Griekspoor nei sedicesimi di finale del ... oasport.it scrive