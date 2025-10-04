Sinner preoccupa i fan ha messo il tennis da parte | annuncio pubblico
Le parole di Jannik Sinner hanno lasciato i tifosi senza fiato, perché il campione altoatesino ha parlato di un futuro lontano dal tennis. Quando un atleta vince, di solito il discorso va subito alle prossime sfide, alle classifiche e agli obiettivi da raggiungere. Nel caso di Jannik Sinner, invece, la sua ultima conferenza stampa a Shanghai ha preso una piega diversa, che ha sorpreso e in parte anche preoccupato i tifosi. L’altoatesino arriva da un successo pesantissimo a Pechino, dove ha battuto in finale il giovane americano Learner Tien, confermando di essere ormai tra i migliori al mondo. Il pubblico lo vede lanciato verso traguardi sempre più prestigiosi, però le sue dichiarazioni hanno mostrato un lato più intimo e riflessivo, che va ben oltre il campo da tennis. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: sinner - preoccupa
Monaco: “Questo Alcaraz preoccupa, ma anche lui sarà preoccupato da Sinner”
Wimbleson, Kate Middleton premia Jannik Sinner il dettaglio fisico preoccupa: cosa si nota
Wimbledon, Kate Middleton premia Jannik Sinner, il dettaglio fisico preoccupa: cosa si nota
Era il 2023 quando #Sinner si arrese in cinque set al secondo turno del Roland Garros ad un battagliero Altmaier. Una sconfitta che alimentò il dibattito sul suo reale valore (…) e la preoccupazione generale e che pesò anche su Jannik: dopo il match sottoline - X Vai su X
Boris Becker preoccupato dalle conseguenze sul tennis dei casi positivi di Sinner e Swiatek: un danno d'immagine secondo l'ex tennista tedesco - facebook.com Vai su Facebook
Sinner fa una confessione, nessuno lo avrebbe mai immaginato - Confessione clamorosa da parte di Jannik Sinner, il tennista sorprende i tifosi: lo ha detto davvero, nessuno può crederci ... Secondo tennisfever.it
Sinner, clamoroso annuncio sulla vicenda Clostebol: fan spiazzati - Si torna a parlare della vicenda Clostebol che ha riguardato Jannik Sinner, l'annuncio coglie tutti di sorpresa ... Si legge su tennisfever.it