Sinner ok a Shanghai senza Alcaraz Può tornare numero 1 Atp? Ecco come

Debutto agevole per Jannik Sinner nel "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Reduce dal successo di Pechino, il tennista azzurro, numero 2 del mondo e secondo favorito del seeding (in realtà primo favorito dopo il forfait all'ultimo minuto di Carlos Alcaraz), dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d'esordio in Cina il tedesco Daniel Altmaier, 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3 6-3. Ai sedicesimi di finale Sinner affronterà l'olandese Tallon Griekspoor, oggi vincitore contro lo statunitense Jenson Brooksby con lo score di 6-1 1-6 6-1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner ok a Shanghai (senza Alcaraz). Può tornare numero 1 Atp? Ecco come

