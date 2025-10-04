Sinner non tradisce regolato Altmaier | gli highlights

Esordio perfetto nel Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner, che batte agevolmente il tedesco Daniel Altmaier con un doppio 6-3. Al secondo turno l'azzurro sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner non tradisce, regolato Altmaier: gli highlights

Pechino, Sinner non tradisce le attese: stravince in finale sul suo cemento

Il Re soffre ma non tradisce, mai. Ancora una finale per il numero 1 al , Sinner scrive pagine di storia italiana. Fa sembrare scontato tutto quello non può essere scontato. Una gran bel match con Auger-Aliassime e ora la sfida delle sfide tra due alieni con A

**Parola a Sinner ** "Prima di tutto voglio ringraziare il pubblico. È stato davvero fantastico giocare davanti a voi e sentire il vostro sostegno, specialmente nei momenti difficili. La partita non è stata semplice, ho avuto alti e bassi, ma il vostro support

