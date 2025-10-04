Sinner non tradisce regolato Altmaier | gli highlights

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio perfetto nel Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner, che batte agevolmente il tedesco Daniel Altmaier con un doppio 6-3. Al secondo turno l'azzurro sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner non tradisce regolato altmaier gli highlights

© Gazzetta.it - Sinner non tradisce, regolato Altmaier: gli highlights

In questa notizia si parla di: sinner - tradisce

Pechino, Sinner non tradisce le attese: stravince in finale sul suo cemento

sinner tradisce regolato altmaierATP Shanghai: Sinner regola un buon Altmaier e vendica il Roland Garros - ATP | Sinner parte bene e supera in due set Altmaier che lo aveva battuto a Parigi due anni fa. Segnala ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Tradisce Regolato Altmaier