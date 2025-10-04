Sinner mania in Cina
Sinner conquista la Cina: vittorie, cappuccino con il suo volto, statua da guerriero e social in delirio. Nasce la Sinner mania. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: sinner - mania
Tennis-mania tra i più piccoli: dopo il trionfo di Sinner a Wimbledon, il pediatra: “La condivisione di passioni e interessi rafforza il senso di appartenenza”
Tutti i gusti della Sinner mania: scopri il lato meno noto di un fenomeno
(Adnkronos) - Jannik Sinner oggi giovedì 25 settembre debutterà a Pechino nell'Atp 500 cinese. Il numero 2 del ranking Atp giocherà nel primo turno del torneo contro il croato Marin Cilic, per dare il via al rush finale della stagione nel tentativo di un nuovo sor - facebook.com Vai su Facebook
Imbavagliatelo e legategli le mani prima che faccia gli auguri a Sinner. - X Vai su X
Sinner diventa un cappuccino: a Pechino sono tutti pazzi per Jannik - Reduce dal trionfo all'Open di Pechino nella finalissima dominata contro lo statunitense Tien - msn.com scrive
ATP Pechino, Sinner: “Sempre fantastico giocare in Cina, ma il jet lag…” - È migliorato tanto negli ultimi mesi, sono pronto ai cambiamenti che apporterà" ... Scrive ubitennis.com