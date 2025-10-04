Soltanto due anni fa Jannik Sinner conobbe una brutta sconfitta contro il tedesco Altmaier che lo eliminò al Roland Garros. Quella fu una lunga maratona nella quale il tennista altoatesino fallì anche due match ball, ma da allora la distanza tra i due è aumentata notevolmente come si è visto nel primo turno dell’Atp 1000 di Shanghai nel quale il nostro tennista ha rifilato un doppio 6-3 al tedesco senza che la partita sia stata mai in discussione. La crescita di Sinner Jannik ha giocato una buona partita dominando sempre il gioco: efficace il servizio, irresistibile il rovescio ma positive anche le discese a rete che sono la novità degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner implacabile a Shanghai Battuto Altmaier, ora Griekspoor