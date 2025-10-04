Sinner-Griekspoor domani a Shanghai | orario precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai in un match visibile in diretta tv e streaming. Domani, domenica 5 ottobre, il numero 2 del ranking Atp affronta Tallon Griekspoor per continuare il suo percorso di difesa del titolo nel torneo cinese. L'azzurro è reduce dal successo in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

sinner griekspoor domani shanghaiDove vedere in tv Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming. Si torna subito in campo - Jannik Sinner, dopo aver archiviato la pratica Daniel Altmaier, tornerà in campo già domani per affrontare Tallon Griekspoor nei sedicesimi di finale del ... Segnala oasport.it

sinner griekspoor domani shanghaiSinner implacabile a Shanghai Battuto Altmaier, ora Griekspoor - Tutto facile per Jannik contro il tedesco che lo aveva battuto nel 2023 a Parigi: il servizio funziona, il rovescio è irresistibile e gli attacchi sono più frequenti ... panorama.it scrive

