Il campione italiano non ha nascosto di soffrire in parte il clima cinese, che è molto umido e fa sentire di più la fatica rispetto ad altre città nel mondo. "Qui i campi possono essere molto lenti qui: servono sempre molte energie", ha spiegato, già concentrato per il prossimo match. Jannik tornerà in campo già domani, quando sfiderà al terzo turno l'olandese Tallon Griekspoor. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner da sogno a Shanghai, Altmaier fuori in due set: domani in campo contro Griekspoor