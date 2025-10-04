Sinner da sogno a Shanghai Altmaier fuori in due set | domani in campo contro Griekspoor
Il campione italiano non ha nascosto di soffrire in parte il clima cinese, che è molto umido e fa sentire di più la fatica rispetto ad altre città nel mondo. "Qui i campi possono essere molto lenti qui: servono sempre molte energie", ha spiegato, già concentrato per il prossimo match. Jannik tornerà in campo già domani, quando sfiderà al terzo turno l'olandese Tallon Griekspoor. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
LIVE Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento - 30 Ecco i tennisti, Sinner e Altmaier sono entrati in campo. Come scrive oasport.it
Monologo Sinner: esorcizzato il fantasma Altmaier all’esordio a Shanghai - Il campione in carica parte forte a Shanghai: sconfitto nettamente il tedesco che gli aveva causato un dispiacere a Parigi nel 2023 Ottima partenza per Jannik Sinner a Shanghai. Segnala tennisitaliano.it