Sinner contro Griekspoor a Shanghai | orario precedenti e strategie di gioco

Jannik Sinner in campo a Shanghai: anteprima del match contro Tallon Griekspoor. Nel contesto del Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner si prepara ad affrontare il terzo turno, consolidando la sua posizione come uno dei protagonisti più attesi del torneo. Dopo aver ottenuto una vittoria convincente nel turno precedente, l’atleta altoatesino si scontrerà con Tallon Griekspoor, un avversario che finora non è mai riuscito a battere. La sfida rappresenta un’occasione importante per Sinner di mantenere il suo record imbattuto contro l’olandese e proseguire la corsa verso le fasi finali del torneo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sinner contro Griekspoor a Shanghai: orario, precedenti e strategie di gioco

