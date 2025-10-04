Sinner | Contento di aver vinto la partita con Altmaier Per il caldo bisogna conservare energie
Buona la prima per Jannik Sinner a Shanghai. Il numero 2 del ranking Atp, campione in carica nel Masters 1000 cinese, inizia con un successo convincente il suo percorso di difesa del titolo nel secondo turno del torneo. Contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 in classifica, il successo arriva in due set (doppio 6-3) in un’ora e 38 minuti di gioco. Jannik se la vedrà ora contro l’olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno e tornerà in campo domani. “Sono contento di essere riuscito a superare questa partita. Daniel mi aveva battuto l’ultima volta che ci siamo incontrati. Ho cercato di servire bene nei momenti importanti – ha detto Jannik al termine della sfida -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
