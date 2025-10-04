Sinner avanti a Shanghai battuto Altmaier
Senza particolari affanni Jannik Sinner all’esordio dell’Open di Shanghai. Il numero 2 al mondo, reduce dalla vittoria a Pechino in finale contro Tien, ha superato il tedesco Daniel Altmaier in due set grazie a un 6-3, 6-3. L’italiano sfiderà nel prossimo turno l’olandese Tallon Grieekspoor. Bene anche Lorenzo Musetti (battuto Comesana ) e Darderi (vincente contro Yu ), con il derby che attende i due nel prossimo turno. Fuori invece Arnaldi contro Dadivodich Fokina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
