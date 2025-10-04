Jannik Sinner esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il teutonico Daniel Altmaier nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale. Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 12.30 italiane: nei due precedenti tra l’azzurro ed il tedesco il bilancio è di 1-1. Sinner vinse agli US Open 2022, mentre Altmaier si impose al Roland Garros 2023: in entrambi i casi i match durarono 5 set. La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il teutonico Daniel Altmaier sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Altmaier oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming