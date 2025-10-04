Sinner-Altmaier oggi ATP Shanghai 2025 | orario tv programma streaming
Jannik Sinner esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il teutonico Daniel Altmaier nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale. Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 12.30 italiane: nei due precedenti tra l’azzurro ed il tedesco il bilancio è di 1-1. Sinner vinse agli US Open 2022, mentre Altmaier si impose al Roland Garros 2023: in entrambi i casi i match durarono 5 set. La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il teutonico Daniel Altmaier sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
