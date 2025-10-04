Sinner-Altmaier oggi all’ATP Shanghai | orario precedenti e dove vedere l’esordio di Jannik in TV e streaming
Jannik Sinner fa il suo esordio al Masters 1000 di Shanghai contro Daniel Altmaier: orario, dove vedere la partita in diretta TV e streaming, precedenti e curiosità sul match. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sinner - altmaier
Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale
Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora
Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier
MASTER 1000 SHANGHAI SABATO 4 OTTOBRE è previsto l'esordio di Jannik nel TORNEO opposto a Daniel ALTMAIER...non prima delle 12.30 SINNER si presenta da detentore del TITOLO, conquistato la scorsa Stagione contro Novak DJOKOVIC e con l'o - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner contro Daniel Altmaier: la sfida d'esordio al tedesco con cui erano state scintille Slam e autore di un buon 2025 - X Vai su X
Sinner-Altmaier oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming - Jannik Sinner esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il teutonico Daniel ... oasport.it scrive
Dove vedere in tv Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming - Jannik Sinner affronterà il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino lo scorso ... Lo riporta oasport.it