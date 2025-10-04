Sinner-Altmaier oggi a Shanghai | orario precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta nel Masters 1000 di Shanghai e affronta oggi, sabato 4 ottobre, il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo, nel secondo turno del torneo. L'azzurro torna così in campo (in un match visibile in diretta tv e streaming) dopo il successo nell'Atp 500 di Pechino e la finale dominata contro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sinner - altmaier

Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora

Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier

MASTER 1000 SHANGHAI SABATO 4 OTTOBRE è previsto l'esordio di Jannik nel TORNEO opposto a Daniel ALTMAIER...non prima delle 12.30 SINNER si presenta da detentore del TITOLO, conquistato la scorsa Stagione contro Novak DJOKOVIC e con l'o - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner contro Daniel Altmaier: la sfida d'esordio al tedesco con cui erano state scintille Slam e autore di un buon 2025 - X Vai su X

Sinner-Altmaier oggi all’ATP Shanghai: orario, precedenti e dove vedere l’esordio di Jannik in TV e streaming - Jannik Sinner fa il suo esordio al Masters 1000 di Shanghai contro Daniel Altmaier: orario, dove vedere la partita in diretta TV e streaming, precedenti ... Lo riporta fanpage.it

Sinner-Altmaier oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming - Jannik Sinner esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il teutonico Daniel ... Secondo oasport.it