Sinner-Altmaier al Masters 1000 di Shanghai | Jannik vince il 1° set e fa il break nel secondo  Live 6-3; 4-1

Xml2.corriere.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro vuole rivincere il torneo che si era aggiudicato anche lo scorso anno per non perdere punti nella rincorsa ad Alcaraz. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner altmaier al masters 1000 di shanghai jannik vince il 1176 set e fa il break nel secondo160160live 6 3 4 1

© Xml2.corriere.it - Sinner-Altmaier al Masters 1000 di Shanghai: Jannik vince il 1° set e fa il break nel secondo  Live 6-3; 4-1

In questa notizia si parla di: sinner - altmaier

Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora

Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier

sinner altmaier masters 1000Sinner-Altmaier diretta oggi, Jannik debutta al Masters 1000 di Shanghai. Orario e dove vederla (tv e streaming) - Sabato 4 ottobre in campo per Jannik Sinner che debutta da campione in carica (e fresco vincitore di Pechino) al Masters 1000 di Shanghai. Segnala ilmessaggero.it

sinner altmaier masters 1000Sinner-Altmaier oggi a Shanghai - Il match in diretta - Oggi, sabato 4 ottobre, Jannik Sinner affronta Daniel Altmaier nel Masters 1000 di Shanghai. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Altmaier Masters 1000