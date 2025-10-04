Sinner-Altmaier al Masters 1000 di Shanghai | Jannik alla caccia di un nuovo successo Diretta

Xml2.corriere.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro vuole rivincere il torneo che si era aggiudicato anche lo scorso anno per non perdere punti nella rincorsa ad Alcaraz. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner altmaier al masters 1000 di shanghai jannik alla caccia di un nuovo successo diretta

© Xml2.corriere.it - Sinner-Altmaier al Masters 1000 di Shanghai: Jannik alla caccia di un nuovo successo Diretta

In questa notizia si parla di: sinner - altmaier

Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora

Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier

sinner altmaier masters 1000Masters 1000 Shanghai, Sinner debutta al secondo turno contro Altmaier: diretta live - Altmaier: la diretta live dell'incontro valevole per il secondo turno del torneo cinese. Riporta sport.virgilio.it

sinner altmaier masters 1000Diretta Sinner-Altmaier oggi all’ATP Shanghai: Jannik all’esordio nel Masters 1000 - Sinner sfida Altmaier nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Altmaier Masters 1000