Sinner-Altmaier a Shanghai | Jannik vince agevolmente in due set | Cronaca 6-3; 6-3

L'azzurro vuole rivincere il torneo che si era aggiudicato anche lo scorso anno e lo fa mostrando un ottimo livello di gioco contro il tedesco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Altmaier a Shanghai: Jannik vince agevolmente in due set | Cronaca 6-3; 6-3

In questa notizia si parla di: sinner - altmaier

Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora

Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier

Atp Shanghai - Sinner rischia poco e accede al terzo turno. Medvedev domina. Buonissimo esordio dell'altoatesino, sempre in controllo della partita contro Altmaier che poteva nascondere delle insidie https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/102 - X Vai su X

Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Shanghai in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Altmaier oggi a Shanghai - Il match in diretta - Oggi, sabato 4 ottobre, Jannik Sinner affronta Daniel Altmaier nel Masters 1000 di Shanghai. Scrive msn.com

Sinner-Altmaier diretta oggi, Jannik debutta al Masters 1000 di Shanghai. Orario e dove vederla (tv e streaming) - Sabato 4 ottobre in campo per Jannik Sinner che debutta da campione in carica (e fresco vincitore di Pechino) al Masters 1000 di Shanghai. Come scrive ilmessaggero.it