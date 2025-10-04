Sinner-Altmaier a Shanghai | Jannik vince agevolmente in due set | Cronaca 6-3; 6-3

Xml2.corriere.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro vuole rivincere il torneo che si era aggiudicato anche lo scorso anno e lo fa mostrando un ottimo livello di gioco contro il tedesco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner altmaier a shanghai jannik vince agevolmente in due set 160cronaca 6 3 6 3

© Xml2.corriere.it - Sinner-Altmaier a Shanghai: Jannik vince agevolmente in due set | Cronaca 6-3; 6-3

In questa notizia si parla di: sinner - altmaier

Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora

Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier

sinner altmaier shanghai jannikSinner-Altmaier oggi a Shanghai - Il match in diretta - Oggi, sabato 4 ottobre, Jannik Sinner affronta Daniel Altmaier nel Masters 1000 di Shanghai. Scrive msn.com

sinner altmaier shanghai jannikSinner-Altmaier diretta oggi, Jannik debutta al Masters 1000 di Shanghai. Orario e dove vederla (tv e streaming) - Sabato 4 ottobre in campo per Jannik Sinner che debutta da campione in carica (e fresco vincitore di Pechino) al Masters 1000 di Shanghai. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Altmaier Shanghai Jannik