sinnai la scuola realizzata da la cascina costruzioni grazie ai fondi del pnrr

Una nuova scuola per un nuovo anno scolastico. Lo scorso 4 settembre, infatti, gli studenti delle scuole medie di Sinnai, un comune della Città Metropolitana di Cagliari, sono stati tra i primi se non addirittura i primi in Italia a inaugurare una scuola realizzata da La Cascina Costruzioni grazie ai fondi del PNRR, dedicato proprio all’Istruzione e alla ricerca. “Siamo felici per la comunità di Sinnai - ha commentato Riccardo Erbi, il consigliere delegato di La Cascina Costruzioni - perché conosciamo il valore che opere come questa hanno per la vita quotidiana, per i ragazzi e i loro genitori, gli insegnanti e il personale non docente: sono stati loro infatti a ringraziarci per aver consegnato l’edificio in concomitanza con la prima campanella dell’anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

