Sinnai la scuola realizzata da La Cascina Costruzioni grazie ai fondi del Pnrr
Una nuova scuola per un nuovo anno scolastico. Lo scorso 4 settembre, infatti, gli studenti delle scuole medie di Sinnai, un comune della Città Metropolitana di Cagliari, sono stati tra i primi se non addirittura i primi in Italia a inaugurare una scuola realizzata da La Cascina Costruzioni grazie ai fondi del PNRR, dedicato proprio all’Istruzione e alla ricerca. “Siamo felici per la comunità di Sinnai - ha commentato Riccardo Erbi, il consigliere delegato di La Cascina Costruzioni - perché conosciamo il valore che opere come questa hanno per la vita quotidiana, per i ragazzi e i loro genitori, gli insegnanti e il personale non docente: sono stati loro infatti a ringraziarci per aver consegnato l’edificio in concomitanza con la prima campanella dell’anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sinnai - scuola
Sinnai, lavori in corso nella scuola di via Caravaggio: protestano i genitori - X Vai su X
Decine di ragazzi sono entrati in ritardo a scuola, altri hanno chiamato i genitori e, altri ancora, sono rientrati a casa. - facebook.com Vai su Facebook
Sinnai, apre la nuova scuola media di via Caravaggio - Giovedì mattina, in concomitanza con l'apertura del nuovo anno scolastico, apre a Sinnai il nuovo caseggiato di via Caravaggio costato quattro milioni di euro (fondi Pnrr) e realizzato in meno di due ... Segnala unionesarda.it
Sinnai, taglio del nastro nel nuovo istituto di via Caravaggio - Primo giorno di scuola per i 130 ragazzi della scuola media di Sinnai nel nuovo Istituto di via Caravaggio realizzato in meno di due anni nella via Caravaggio con fondi del Pnrr. Secondo unionesarda.it