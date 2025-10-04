Siamo alla retorica, all’enfasi, tutto nebuloso. cosi Massimo Giann ini definiva due giorni fa il piano di Trump per la fine della guerra in Medioriente. Oggi la sinistra è ammutolita per il percorso Usa accettato da Hamas che spariglia le carte. Dopo il via libera di ieri sera salutato dal mondo come un segnale storico nessuno dei big delle opposizioni ha detto una parola. L’imbarazzo è alle stelle, il giocattolo rischia di rompersi. E a causare il corto circuito è proprio l’organizzazione terroristica coccolata in Italia dai cortei pro Pal, le occupazioni delle università, gli scioperi di Cgil e Usb. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinistra muta sul piano Trump. Il sì di Hamas rompe il giocattolo di Schlein e compagni& c.