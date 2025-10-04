Sinistra muta sul piano Trump Il sì di Hamas rompe il giocattolo di Schlein e compagni& c
Siamo alla retorica, all’enfasi, tutto nebuloso. cosi Massimo Giann ini definiva due giorni fa il piano di Trump per la fine della guerra in Medioriente. Oggi la sinistra è ammutolita per il percorso Usa accettato da Hamas che spariglia le carte. Dopo il via libera di ieri sera salutato dal mondo come un segnale storico nessuno dei big delle opposizioni ha detto una parola. L’imbarazzo è alle stelle, il giocattolo rischia di rompersi. E a causare il corto circuito è proprio l’organizzazione terroristica coccolata in Italia dai cortei pro Pal, le occupazioni delle università, gli scioperi di Cgil e Usb. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: sinistra - muta
In piazza contro Israele e muta sulle violenze dei migranti. Arditti affossa la sinistra
Valditara: “Chi fa scena muta deve essere bocciato, i sindacati di sinistra rovinano la scuola con il loro falso buonismo. Celebrate i malati di cancro che prendono 100 e lode alla maturità invece dei contestatori”
Meloni: “Chi fa scena muta per motivi politici rischia di ripetere l’anno, stop ai disastri della sinistra sessantottina. Abbiamo rimesso al centro il merito”
Caracciolo: “Meloni dura con Milano, muta su Gaza. Questo è il problema” - facebook.com Vai su Facebook
"La Ue è muta davanti alla pulizia etnica contro i palestinesi”, dice Marco Tarquinio. La Ue “dopo settecento giorni dall'inizio della carneficina a Gaza, non ha ancora trovato le parole, non è ancora riuscita a esprimersi". Di @MariannaRizzini - X Vai su X
Quelle «strane» divisioni di voto, sul piano Trump il campo largo mutilato - Per la prima volta, da molto tempo, una risoluzione importante come quella in favore del piano Trump per Gaza è stata approvata in Parlamento senza voti contrari ... Si legge su msn.com
Ok al piano di pace di Trump - Giorgia Meloni puntava all’en plein e non lo nasconde: "Il piano di pace di Trump è sostenuto dai Paesi europei, dai Paesi arabi, dall’Anp: evidentemente la sinistra italiana ha posizioni più radicali ... Segnala msn.com