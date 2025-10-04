Sinfonia Bezzecchi! Succede tutto all' ultima curva | guarda la vittoria nella Sprint

Dopo un avvio difficile, Marco Bezzecchi mette in scena una gara straordinaria: giro dopo giro recupera terreno fino a conquistare il successo proprio all'ultima tornata. A completare il podio Aldeguer e Fernandez, mentre Alex Marquez si piazza quarto. Giornata complicata per Bagnaia, mai in lotta e costretto a chiudere ultimo. Settima posizione per Marc Marquez, penalizzato da un long lap penalty.

Bezzecchi dopo il 2° posto del GP Misano: "Ho dato tutto per vincere, un po' spiace ma..." - Vittoria nella Sprint e secondo posto in gara alle spalle di un super Marc Marquez: Bezzecchi chiude uno dei suoi weekend migliori in carriera palesando però un po' di amaro in bocca: "Ho dato tutto, ...