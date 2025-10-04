Continuare a meravigliarsi. Con decine di medaglie in bacheca e diversi record del mondo con il proprio nome inciso. Anche se “quando ho visto i miei compagni della Pohla Varese prepararsi per i Giochi di Rio 2016 e ho scoperto le gesta incredibili che potevano compiere gli atleti con disabilità, non mi sarei mai aspettato di arrivare al loro livello ”. Nove anni e numerosi titoli più tardi, Simone Barlaam definisce ancora “surreali” i quattro ori conquistati ai Mondiali di nuoto paralimpico a Singapore, terminati lo scorso 27 settembre. Ha messo in fila un poker da antologia con i 50, i 100 e i 400 metri stile libero e i 100 metri farfalla con primato europeo e dei campionati nella categoria S9 (la scala va dalle disabilità più gravi S1 a quelle minime S10 ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Simone Barlaam: "Mi disturba chi non si pone domande. Le medaglie sono pezzi di metallo, il valore è cambiare la vita di chi crede in me"