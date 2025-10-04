Simeone il nuovo bomber del Torino due gol dei granata su tre in campionato sono suoi Video
Giovanni Simeone ha segnato il suo secondo gol in campionato con la sua nuova squadra, il Torino. L’ex Napoli ha segnato l’1-0 contro la Lazio, in trasferta. Il Torino ha segnato tre reti in Serie A, due sono di Simeone. Dopo aver colpito nel match contro la Roma, il Cholito si è ripetuto anche contro l’altra squadra della capitale. Il Torino ha finora segnato tre gol in Serie A, e due sono proprio del centravanti argentino ex Napoli. Giovanni Simeone scores at 16th minute. Serie A Lazio 0-1 Torino pic.twitter.comyZaTYLg65D — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 4, 2025 L’azione è partita da un altro ex Napoli, Cyril Ngonge, con una percussione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: simeone - nuovo
Diego Simeone nuovo allenatore Inter 2026-27? Si riaccende il sogno nerazzurro
Nino Simeone: “Nuovo stadio? Sarei felicissimo..”
Torino, Baroni ha il nuovo attaccante: è fatta per Simeone! Formula, dettagli e le tempistiche per l’arrivo in granata
Nuovo amministratore per ASTRAL: arriva Pino Simeone. Ora i pendolari di Roma-Lido e Roma-Viterbo si aspettano un cambio di passo. Link https://odisseaquotidiana.com/2025/09/scelta-nuovo-amministratore-unico-astral.html… #Mobilità - X Vai su X
ASTRAL: GHERA NOMINA IL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO Sarà Pino Simeone a guidare l’azienda delle strade del Lazio e delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/09/scelta-nuo - facebook.com Vai su Facebook
Uragano Vlahovic e Dovbyk; furia Simeone e nuovo bomber - Prima di parlare dei colpi in entrata per l’inverno, c’è da sistemare gli esuberi dei numeri 9. Riporta asromalive.it
Simeone al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Torino - Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Torino (qui le schede fantacalcio degli altri nuovi acquisti granata Aboukhlal, Anjorin, Ngonge e Israel). Come scrive gazzetta.it