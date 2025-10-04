simeone il nuovo bomber del torino due gol dei granata su tre in campionato sono suoi video

Giovanni Simeone ha segnato il suo secondo gol in campionato con la sua nuova squadra, il Torino. L’ex Napoli ha segnato l’1-0 contro la Lazio, in trasferta. Il Torino ha segnato tre reti in Serie A, due sono di Simeone. Dopo aver colpito nel match contro la Roma, il Cholito si è ripetuto anche contro l’altra squadra della capitale. Il Torino ha finora segnato tre gol in Serie A, e due sono proprio del centravanti argentino ex Napoli. Giovanni Simeone scores at 16th minute. Serie A Lazio 0-1 Torino pic.twitter.comyZaTYLg65D — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 4, 2025 L’azione è partita da un altro ex Napoli, Cyril Ngonge, con una percussione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

