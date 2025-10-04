Simeone il nuovo bomber del Torino due gol dei granata su tre in campionato sono suoi Video

Ilnapolista.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Simeone ha segnato il suo secondo gol in campionato con la sua nuova squadra, il Torino. L’ex Napoli ha segnato l’1-0 contro la Lazio, in trasferta. Il Torino ha segnato tre reti in Serie A, due sono di Simeone. Dopo aver colpito nel match contro la Roma, il Cholito si è ripetuto anche contro l’altra squadra della capitale. Il Torino ha finora segnato tre gol in Serie A, e due sono proprio del centravanti argentino ex Napoli. Giovanni Simeone scores at 16th minute. Serie A Lazio 0-1 Torino pic.twitter.comyZaTYLg65D — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 4, 2025 L’azione è partita da un altro ex Napoli, Cyril Ngonge, con una percussione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

simeone il nuovo bomber del torino due gol dei granata su tre in campionato sono suoi video

© Ilnapolista.it - Simeone il nuovo bomber del Torino, due gol dei granata su tre in campionato sono suoi (Video)

In questa notizia si parla di: simeone - nuovo

Diego Simeone nuovo allenatore Inter 2026-27? Si riaccende il sogno nerazzurro

Nino Simeone: “Nuovo stadio? Sarei felicissimo..”

Torino, Baroni ha il nuovo attaccante: è fatta per Simeone! Formula, dettagli e le tempistiche per l’arrivo in granata

Uragano Vlahovic e Dovbyk; furia Simeone e nuovo bomber - Prima di parlare dei colpi in entrata per l’inverno, c’è da sistemare gli esuberi dei numeri 9. Riporta asromalive.it

Simeone al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Torino - Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Torino (qui le schede fantacalcio degli altri nuovi acquisti granata Aboukhlal, Anjorin, Ngonge e Israel). Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Simeone Nuovo Bomber Torino