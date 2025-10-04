Silvia Toffanin | età figli lauree e vita privata con Pier Silvio

profilo professionale e percorso di Silvia Toffanin. Silvia Toffanin rappresenta una delle figure più riconoscibili nel panorama televisivo italiano, grazie alla sua lunga carriera come conduttrice del popolare talk show Verissimo. Originaria di Marostica, in provincia di Vicenza, è nata nel 1978 da un padre italiano operaio e da una madre australiana collaboratrice scolastica. La sua infanzia si è svolta a Cartigliano, un piccolo centro con circa 3.000 abitanti, dove è cresciuta insieme alla sorella Daiana. formazione accademica e primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 2007 ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, discutendo una tesi sui teen-drama sotto la supervisione del critico televisivo Aldo Grasso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

