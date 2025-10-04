Silvia Severini arrestata a Gaza la Farnesina | Sta bene

Ancona, 4 ottobre 2025 – Il Ministero degli Esteri italiano ha fornito informazioni su Silvia Severini, l’anconetana che si è detta “rapita contro la propria volontà” da Israele, nella notte tra mercoledì e giovedì, in acque internazionali, mentre era imbarcata nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla). Giovedì sera “mi ha contattato l’unità di crisi della Farnesina – racconta al Carlino il marito di Severini, Renzo Bulzinetti – alle 23.30 circa, per dirmi che verso le 23 l’ambasciata è riuscita a parlare con quattro connazionali prigionieri”. I cittadini italiani, sequestrati da Israele, “hanno confermato che stanno tutti bene – continua Bulzinetti – e che avrebbero ricevuto cibo e acqua”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

