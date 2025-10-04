Silvia Salis direzione Fratoianni e Bonelli Prima della Leopolda si ferma da Avs E si prende gli applausi
Prossima fermata Leopolda? Non ancora. Perché la sindaca di Genova Silvia Salis, attesa nel pomeriggio alla kermesse renziana, ha deciso di fare una deviazione ancora più a Sud, direzione Roma. Ad attenderla i leader di Avs Fratoianni e Bonelli, con cui fin dai tempi della campagna elettorale per le comunali a Genova non ha mai nascosto la sintonia. E così Silvia Salis poco dopo le 11,30 è arrivata alla conferenza di Avs “Aree interne, un altro futuro”. Tema importante soprattutto per chi fa l’amministratore locale, location (lo scout center di Roma) e sala poco capiente, tipica delle conferenze politiche del sabato mattina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
