Sigonella 40 anni dopo | quando Craxi andò al braccio di ferro con Reagan
40 anni fa. E quarant’anni dopo la liberazione. La crisi di Sigonella, nel 1985, viene ricordata come l’unico esempio di sovranità nazionale della prima Repubblica, con ancora al centro il conflitto in Medioriente. Per poco i carabinieri inviati da Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio, non entrarono in un conflitto a fuoco con i militari americani. L’Achille Lauro. Lunedì 7 ottobre 1985 la nave da crociera italiana Achille Lauro, alle ore 13:07, mentre si apprestava a lasciare le acque egiziane per approdare in Israele, venne sequestrata da quattro terroristi armati, che si erano introdotti a bordo con passaporti falsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: sigonella - anni
40 anni dalla crisi di Sigonella, i 5 giorni che hanno affermato la sovranità italiana contro gli Usa e tutto il mondo
Rotta di collisione: la questione palestinese a 40 anni da Sigonella #SkyInsider - X Vai su X
CULTURA E ARTE ANDREA ROGNONI MARCO TOGNINI 27 09 25 H 12. INTERVISTA ALLO STORICO STUDIOSO E CONDUTTORE MONZESE SUL CASO SIGONELLA 40 ANNI DOPO. In finale ricordo per Obituario di Claudia Cardinale e del cantante Chri - facebook.com Vai su Facebook
Rotta di collisione: la questione palestinese a 40 anni dalla crisi di Sigonella - Gli sguardi dei protagonisti della vicenda e la convulsione di quei giorni drammatici sono raccontati nel nuovo ... Secondo tg24.sky.it
Sigonella. Quarant'anni dopo - 06:00 Fai Notizia 06:30 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Intervista a cura di Andrea Billau sull' acqua nel mondo 07:10 Agenda della settimana a cura di Roberta ... Da radioradicale.it