Sigonella 40 anni dopo | quando Craxi andò al braccio di ferro con Reagan

4 ott 2025

40 anni fa. E quarant’anni dopo la liberazione. La crisi di Sigonella, nel 1985, viene ricordata come l’unico esempio di sovranità nazionale della prima Repubblica, con ancora al centro il conflitto in Medioriente. Per poco i carabinieri inviati da Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio, non entrarono in un conflitto a fuoco con i militari americani. L’Achille Lauro. Lunedì 7 ottobre 1985 la nave da crociera italiana  Achille Lauro, alle ore 13:07, mentre si apprestava a lasciare le acque egiziane per approdare in Israele, venne sequestrata da quattro terroristi armati, che si erano introdotti a bordo con passaporti falsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

40 anni dalla crisi di Sigonella, i 5 giorni che hanno affermato la sovranità italiana contro gli Usa e tutto il mondo

